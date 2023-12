Turistas arrastados por correnteza são resgatados em Ubatuba, no Litoral Norte de SP; assista

Quatro pessoas da mesma família passaram por um susto nesta sexta-feira, 29, na Praia de Itamambuca

Reprodução/GMAR Bombeiros do GMAR durante resgate em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo



Quatro turistas da mesma família passaram por um susto nesta sexta-feira, 29, na Praia de Itamambuca, em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. Aproveitando os últimos dias do ano, o quarteto foi surpreendido ao ser arrastado pela forte correnteza do mar e só conseguiu deixar o local com ajuda do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos). Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver um helicóptero da PM se aproximando de uma área rochosa para pegar os guarda-vidas e posteriormente lançá-los ao mar para resgatar os turistas. As vítimas eram uma mulher e três homens, incluindo um idoso de 77 anos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.