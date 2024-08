UE expressa solidariedade ao Brasil por morte de 61 pessoas em acidente de avião

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, usou as redes sociais para prestar condolências ao país

MIGUEL SCHINCARIOL / AFP Acidente ocorreu na tarde da última sexta-feira (9) em Vinhedo, interior de São Paulo, Brasil



A União Europeia (UE) manifestou neste sábado (10) sua solidariedade ao Brasil pela queda do avião no interior de São Paulo que causou a morte de seus 61 ocupantes. “Recebi com profunda tristeza a notícia do trágico acidente aéreo ocorrido em Vinhedo, no Brasil”, afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em uma mensagem na rede social X (antigo Twitter). A política alemã expressou condolências às famílias das vítimas, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao país como um todo. “A Europa está de luto com vocês”, completou. A aeronave, com 61 pessoas a bordo, caiu na sexta-feira em uma área residencial de Vinhedo, no interior de São Paulo, em um acidente em que não houve sobreviventes. O avião, da companhia aérea Voepass, caiu verticalmente, girando em parafuso até atingir uma área de vegetação próxima a uma casa.

I was deeply saddened to hear about the tragic plane crash in Vinhedo, Brazil. I express my heartfelt condolences to the families of the victims, President @LulaOficial and the entire country. Europe mourns with you. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 10, 2024

*Com informações da EFE

publicado por Tamyres Sbrile