Último suspeito de envolvimento na morte de soldado da Rota é preso, diz polícia

O secretário de Segurança Pública de SP, Guilherme Derrite



Chega a quatro o número de presos por suspeita de envolvimento no assassinato do soldado da Rota Patrick Bastos Reis. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o “último envolvido” no caso se entregou na madrugada desta quarta-feira, 2, em Santos, no litoral paulista. Ele é irmão de Erick David Silva, o ‘Deivinho’, preso no domingo e apontado como o autor dos tiros que mataram o PM. O crime aconteceu no Guarujá na última quinta-feira, 27, e desencadeou a Operação Escudo, que já deixou ao menos 14 mortos na região. No total, 58 pessoas foram presas por envolvimento com o tráfico de drogas na Baixada Santista, sendo que 20 já eram procurados da Justiça e 38 foram detidos em flagrante. Quatro adolescentes foram apreendidos e a polícia também encontrou 18 armas, entre pistolas e fuzis, e quase 400 kg de drogas.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o secretário de Segurança do Estado, Guilherme Derrite (PL), negam “reação desproporcional” dos agentes e afirmam que os mortos entraram em confronto com a polícia. A Ouvidoria da PM, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil e outras entidades denunciam violações de direitos humanos nas ações no litoral.

A 14ª morte ocorreu nesta terça-feira, 1, em Santos. Foi durante uma troca de tiros após dois policiais serem baleados por criminosos durante patrulhamento, segundo a SSP. Derrite esteve no local e relatou que uma policial foi atingida pelas costas e que os criminosos chegaram a voltar para tentar matá-la. Os dois policiais não correm risco de morte.