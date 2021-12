Uma pessoa é baleada e PMs são agredidos após entrarem em baile na Brasilândia durante perseguição

Dois policiais perseguiam dupla que estava sem capacete em moto e com placa coberta; homem atingido foi levado para o hospital

Reprodução / Twitter / @LeoCarvalhoBR_ Policiais foram cercados e agredidos por pessoas que estavam num baile na Brasilândia



Dois policiais militares, um homem e uma mulher, foram agredidos e uma pessoa foi baleada durante um tumulto numa festa na rua no Jardim Carombé, na Brasilândia, bairro na zona norte de São Paulo, durante a manhã deste domingo, 5. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), os policiais estavam perseguindo uma dupla que estava sem capacete numa moto com a placa coberta – os agentes teriam solicitado que eles parassem, mas não foram atendidos. Então, os PMs os teriam perseguido até o baile, onde foram cercados e começaram a ser agredidos pelos presentes. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a policial sendo agredida por quatro homens e copos sendo lançados em direção a ela, que sofreu um corte no rosto e teve o rádio comunicador roubado. O outro agente consegue se desvencilhar das agressões e dá um tiro para o alto; a imagem corta no momento em que duas pessoas que estavam no baile vão para cima dele. Um homem foi atingido pelos disparos e levado para o hospital. A ocorrência foi registrada no 72º Distrito Policial (Vila Penteado). Confira as imagens.

Amanhã vai sair no Jornal Nacional que teve abuso de autoridade da PM na periferia, aguardem… pic.twitter.com/Mx3xo5CBnX — Leo Carvalho (@LeoCarvalhoBR_) December 5, 2021

“A Polícia Militar esclarece que, durante patrulhamento, neste domingo (5), pelo bairro Brasilândia, na zona norte Capital, dois policiais se depararam com uma dupla em uma motocicleta – o veículo tinha o emplacamento encoberto e os dois ocupantes estavam sem capacetes. Foi solicitada a ordem de parada, mas eles empreenderam fuga. Durante o acompanhamento, os PMs chegaram até a Estrada Cachoeira, onde havia diversas pessoas em um baile, que derrubaram suas motocicletas e passaram a agredi-los – eles intervieram para conter a situação. Um homem foi baleado e socorrido, permanecendo internado. Um PM, agredido no rosto, recebeu atendimento médico. No momento da ação, um rádio comunicador portátil foi subtraído. A ocorrência deve ser registrada no 72º Distrito Policial (Vila Penteado). Um Inquérito Policial Militar (IPM) será instaurado para apuração do fato”, afirmou a SSP na nota oficial.