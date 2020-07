Unicamp divulga datas do vestibular e diminui número de questões

Primeira fase será aplicada nos dias 6 e 7 de janeiro de 2021; inscrições serão realizadas entre 30 de julho e 8 de setembro

Reprodução/Facebook Aplicação em dois dias das provas visa reduzir o número de estudantes circulando e evitar aglomeração nas escolas



A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou nesta sexta-feira, 10, as novas datas de realização das provas do vestibular, que sofreram alteração em função da pandemia de Covid-19. A primeira fase será aplicada nos dias 6 e 7 de janeiro de 2021, dependendo do curso escolhido. Confira:

Ciências Humanas/Artes e de Exatas/Tecnológicas: dia 6 de janeiro, uma quarta-feira.

Ciências Biológicas/Saúde: 7 de janeiro, uma quinta-feira.

Segundo a Unicamp, a aplicação em dois dias das provas visa reduzir o número de estudantes circulando e evitar aglomeração nas escolas. Já a segunda fase não sofrerá alteração do formato e continuará sendo aplicada em dois dias: 7 e 8 de fevereiro de 2021.

As inscrições para o vestibular serão realizadas entre 30 de julho e 8 de setembro, pelo site da Comvest. A primeira chamada do Vestibular 2021 deve ser divulgada no dia 10 de março.

A Unicamp informou que o número de locais de provas será ampliado, além da inclusão de duas novas cidades no estado de São Paulo: Barueri e Fernandópolis. As medidas buscam ampliar a cobertura do vestibular e evitar longos deslocamentos. As questões da prova da primeira fase serão reduzidas de 90 para 72 e o tempo máximo para sua realização diminuirá de cinco para quatro horas.

Como fica

Para cada dia de aplicação haverá uma prova única para todos os candidatos das áreas daquela data. A primeira fase será constituída de uma única prova de Conhecimentos Gerais composta por 72 questões objetivas sobre as áreas do conhecimento desenvolvidas no ensino médio. As questões serão as seguintes: 12 de Língua Portuguesa e Literatura; 12 de Matemática; e oito de cada disciplina: Biologia, Física, Geografia/Sociologia, História/Filosofia, Inglês e Química.

Demais processos seletivos

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) afirmou que as definições em relação ao edital Enem-Unicamp e às demais modalidades de ingresso deverão ser anunciadas dentro dos próximos dias, em sua página eletrônica e nas redes sociais do Vestibular Unicamp.