MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Além das faculdades do Estado de São Paulo, escolas do Distrito Federal também cancelaram aulas para combater surto da doença



A Unicamp e o Insper anunciaram nesta quinta-feira (12), a suspensão das atividades por causa da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19.

Na Unicamp, as atividades estão suspensas até 29 de março, enquanto no Insper, a suspensão acontece apenas até sexta-feira (13).

Segundo comunicado da universidade estadual localizada em Campinas, no interior paulista, serão mantidas até o fim do mês apenas as atividades essenciais, a ser definidas e informadas à comunidade pelo comitê de crise criado pela Reitoria. Essas atividades ainda serão definidas pela equipe da área de saúde da universidade.

Os diferentes órgãos da administração central da universidade deverão definir e submeter seu plano de contingência ao comitê de crise ainda nesta quinta-feira. A universidade também cancelou todas as viagens de funcionários e docentes, assim como a recepção de visitantes.

No Insper, escola superior privada da capital paulista, as viagens de avião de professores e colaboradores também estão canceladas. Eventos para mais de 150 pessoas também serão remarcados.

“Estamos nos preparando para todos os desdobramentos possíveis. (…) Acompanhando o movimento de diversas instituições nacionais e internacionais, o Insper adotou uma série de medidas preventivas”, diz nota da instituição.

