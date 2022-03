USP confirma instalação de corredor verde na raia olímpica

Intenção da universidade é de estender uma ‘faixa ecológica’ no lado externo da Marginal Pinheiros e na área interna da faixa d’água

Ronaldo Silva/Estadão Conteúdo USP modificará os muros de vidro por corredores verdes no entorno da raia olímpica



A Universidade de São Paulo (USP) confirmou que irá instalar um corredor verde nos entornos de sua raia olímpica, localizada na Cidade Universitária, em São Paulo. A medida, segundo a instituição tem como objetivo fomentar o equilíbrio climático na região, minimizar as ilhas de calor, facilitar a absorção das águas em decorrência das chuvas e melhorar a drenagem no entorno do local. Raquel Rolnik, prefeita do Campus da Capital, afirmou que além da função estética, “o corredor verde será multifuncional” e minimizará a “poluição acústica e atmosférica” nas encostas da raia. Carlos Gilberto Carlotti Junior, reitor da universidade, alegou que o conceito de um corredor verde “aumentará o conceito de sustentabilidade ambiental, pois utilizará vegetação nativa e de forma muito intensa” e que “o projeto atende às diretrizes da gestão reitora atual, pois utilizará toda a estrutura existente, realizada com o auxílio de empresas”.

O projeto de vidro, orçado em R$ 20 milhões, foi iniciado em 2018 contou com a iniciativa do Governo do Estado e da Prefeitura de São Paulo. Até o fim do último mês, apenas a metade do muro de vidro está concluído. Outros 597 metros não terminaram de ser instalados, 240 metros estão com muretas de concreto e colunas de alumínio e o restante está somente com o pequeno muro de instalação. Agora sob a gestão da USP, o edital deverá ser lançado ainda neste semestre para aquisição dos gradis. O projeto prevê que os vidros serão recobertos por vegetação e também receberão uma película de vidro a fim de evitar as mortes de pássaros que possam se chocar contra o muro e quebrar as lâminas.