Usuários relatam instabilidade no sistema de Pix do Nubank

Site do Banco Central também saiu do ar na noite desta quarta, mas já foi restabelecido

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Servidores do Banco Central ameaçam greve e afirmam que pix será afetado



O sistema do Pix do banco digital Nubank apresentou instabilidades na noite desta quarta, 30, com os usuários reclamando nas redes sociais. Ao longo do dia, os servidores do Banco Central (BC) ameaçaram com a realização de uma greve a partir do dia 1º de abril, e afirmaram que o Pix seria um dos serviços afetados, podendo até ser paralisado total ou parcialmente. O site do Banco Central (BC) também chegou a ficar fora do ar por alguns instantes nesta quarta, com a mensagem “Nossos serviços não estão disponíveis no momento. Estamos trabalhando para restaurar todos os serviços o mais rápido possível. Por favor, volte em breve”, aparecendo em inglês. O site já foi restabelecido, e o BC negou que a instabilidade no site tenha qualquer relação com o movimento dos trabalhadores. A Jovem Pan tentou contato com a assessoria do Nubank, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Impressão minha ou o pix do Nubank sai muito do ar? pic.twitter.com/OYXQ9r5gLu — Ands (@anderson_a_c) March 30, 2022

Nubank poderia avisar quando o pix não estivesse funcionando, fui abastecer o carro e simplesmente o pix fora do ar, eu sem dinheiro e sem cartão, ainda bem que deu certo de eu ligar pra minha irmã e ela pagar, mas a vergonha foi passada — Morgana (@s4hc4rv4lh0) March 30, 2022

Fui fazer um pix no Nubank é simplesmente tá fora do ar pic.twitter.com/D0HGlw4YBq — SUBURBIAN / Bailon / 2 Abril (@MonetAndr8) March 30, 2022

Hoje o Nubank me ferrou. Tô mais de 30 minutos no posto. Abasteci, paguei no pix e simplesmente a nubank debitou de mim e não passou o pix. Nubank era top, mas ta ficando instável igual os outros bancos. pic.twitter.com/5vsV3we2Q3 — FILIPE FERREIRA (@FILIPEF14428042) March 30, 2022

Vocês tão conseguindo fazer pix com nubank agora? O meu tá aparecendo assim: pic.twitter.com/BQLKyFfDJr — princesa alina (@alinesamp) March 30, 2022

Aniversário da @Anitta todo mundo de folga na @nubank inclusive o pix pic.twitter.com/DDerprTnmy — floquinho de nervo (@Snow13Natalia) March 30, 2022

banco central: olha só que legal esse jeito de fazer transferências instantâneas!! nubank: *pix em processamento* — Ju (@minicertezas) March 30, 2022

Vários constrangimentos pois o @nubank não avisou os usuários que o pix está fora do ar. Obrigada! — por aí sendo feliz (@perdidaonde) March 30, 2022

pix do nubank tá fora do ar na hora que preciso — clara (@mmaryxs) March 30, 2022