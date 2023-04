Vagão enche de fumaça após raio atingir trem na Grande São Paulo

Incidente aconteceu por volta das 22h15, entre as estações Osasco e Presidente Altino, da Linha 9 – Esmeralda; concessionária responsável pela operação informou que não houve feridos

Reprodução/Redes sociais Fumaça branca tomou conta de um vagão após um trem ser atingido por um raio



Um trem foi atingido por um raio na noite desta quinta-feira, 27, em Osasco, na Grande São Paulo. Após a descarga elétrica, um dos vagões ficou cheio de fumaça. Um vídeo foi compartilhado nas redes sociais e mostrou a fumaça branca saindo pelo aparelho de ar-condicionado. O incidente aconteceu por volta das 22h15, entre as estações Osasco e Presidente Altino, Linha 9 – Esmeralda, da ViaMobilidade. Os passageiros acionaram o botão de emergência e a composição foi evacuada, parando a 30 metros da estação Presidente Altino. Segundo a ViaMobilidade, eles foram auxiliados pelos Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) durante a saída do trem. A empresa informou ainda que o raio atingiu o pantógrafo, equipamento que faz o contato entre o trem e a rede aérea, gerando fumaça no aparelho ar-condicionado. De acordo com a concessionária, não houve incêndio, feridos ou pessoas com mal-estar. A operação foi normalizada por volta das 23 horas e não sofreu impactos nesta sexta-feira, 28.

Raio atingiu trem de São Paulo ontem a noite e por dentro muita fumaça deixou passageiros assustados! pic.twitter.com/FwhJTb8Drk — LeoMorenno (@SigaLeonnardo) April 28, 2023