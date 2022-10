Veja quais são os bairros mais valorizados de São Paulo após alta de 2% no valor do aluguel

Dados do Índice QuintoAndar apontam primeiro aumento no terceiro trimestre desde 2020; Água Fria, na zona norte, teve valorização de 19,6%

Kelsen Fernandes/ Fotos Públicas Valor médio registrado na capital atingiu R$ 41,01, no 13º mês consecutivo de alta, o maior por metro quadrado da série histórica do indicador



São Paulo registrou um aumento de 2% no preço dos aluguéis no período entre julho e setembro. Os dados são do Índice QuintoAndar de Aluguel. Foi a primeira alta no terceiro trimestre desde 2020, quando o setor passou a sofrer com oscilações por conta da pandemia da Covid-19. Em relação ao mesmo período de 2021, o aumento foi de 16%. A alta ressurge após um período marcado por quedas no preço dos imóveis. Em 2020, por exemplo, foi registrada uma queda de 5,2% em comparação com o segundo trimestre daquele ano. Em 2021, os preços se estabilizaram, com uma pequena queda de 1,1% se comparado com abril, maio e junho do mesmo ano. De acordo com o índice, os números apontam que o mercado imobiliário na capital está aquecido. Em um ano, o valor médio do metro quadrado subiu 16,9%. Neste ano, o preço médio dos novos aluguéis teve alta de 12,2% O valor médio registrado na capital atingiu R$ 41,01, no 13º mês consecutivo de alta, o maior por metro quadrado da série histórica do indicador iniciada em 2019, este que também é considerado o período mais longo de altas consecutivas.

Confira os bairros mais valorizados no trimestre na capital paulista de acordo com o índice:

1- Água Fria – 19,6%

2- Vila Nova Conceição – 17,4%

3- Jaguaré – 15,8%

4- Real Parque – 12,4%

5- Higienópolis – 11,7%

6- Jardim Marajoara – 11,7%

7 – Vila Formosa – 11,5%

8 – Vila Carrão – 11,0%

9 – Morumbi – 10,7%

10- Vila Madalena – 8,9%

Confira os bairros mais caros da capital em setembro segundo o índice:

1- Vila Olímpia – 72,8

2- Vila Nova Conceição – 59,6

3- Pinheiros – 59,5

4- Vila Madalena – 53,8

5- Brooklin – 53,0

6- Santo Amaro – 52,9

7- Itaim Bibi – 50,0

8- Moema – 49,0

9- Real Parque – 47,6

10- Consolação – 45,9