Veja a lista com todas as campeãs do Carnaval de São Paulo

Maior campeã do Grupo Especial, Vai-Vai vive jejum desde 2015 e, hoje, está no Grupo de Acesso; Mocidade Alegre chega a 11 títulos

VAN CAMPOS/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Mocidade Alegre conquistou o 11º título de sua história



As 14 escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo desfilaram no Anhembi nas noites dos dias 17 e 18 de fevereiro no Sambódromo do Anhembi. A grande campeã da disputa foi a Mocidade Alegre, escola do Limão que contou a história de Yasuke, o primeiro samurai negro. Com isso, a escola chegou aos 11 títulos do carnaval, se tornando a segunda maior campeã da competição, ao lado da Nenê de Vila Matilde, que também tem 11 conquistas, e atrás apenas do Vai-Vai, com 15 títulos. Além da Mocidade, outras 14 escolas já conquistaram o título máximo do carnaval paulista.

Confira abaixo quais são as maiores campeãs em São Paulo: