Veja como está o trânsito nas estradas de São Paulo no primeiro dia de feriado prolongado

Reprodução/Concessionária Tamoios Rodovia dos Tamoios no trecho da Serra Antiga



O motorista que caiu na estrada nesta quinta-feira, 8, feriado de Corpus Christi, não enfrentou congestionamentos. De acordo com o último boletim divulgado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), somente a Rodovia dos Tamoios apresentou lentidão do km 11,500 ao km 83,400. Também foi registrado um congestionamento do km 59,700 ao km 60 na Rodovia Castello-Branco. Os sistemas Anchieta-Imigrantes e Anhanguera-Bandeirantes apresentam tráfego normal, sem congestionamentos, assim como o Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto. De acordo com a Artesp, cerca de 2,8 milhões de veículos devem seguir em direção ao litoral e ao interior paulista durante o feriado prolongado. No Sistema Anchieta-Imigrantes, a expectativa é de que cerca de 260 mil veículos desçam em direção à Baixada Santista e 780 mil na Rodovia Castello Branco. No sistema Anhangeura-Bandeirantes a estimativa é de que 1 milhão veículos passem pela rodovia e 655 mil pelo Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto. Já na Rodovia dos Tamoios, que leva ao Litoral Norte, o tráfego esperado é de cerca de 121 mil veículos entre os dias 07 e 12 de junho. O trecho oeste do Rodoanel deve receber cerca de 1,3 milhão de veículos, enquanto no sul e leste são esperados 802 mil veículos.