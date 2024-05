Veja dicas de como ajudar o seu filho na escola

Psicopedagoga e orientadora educacional pontua como ajudar crianças e adolescentes em fases difíceis com técnicas simples que garantem saúde mental na família

Freepik Adolescentes de hoje enfrentam desafios únicos que podem impactar sua capacidade de aprendizagem



Quem nunca passou por isso: a dificuldade em ajudar os filhos na escola? É cada vez mais nítido o problema de entendimento entre gerações e isso não deveria ser um bicho de sete cabeças. Segundo Talitha Viola, pedagoga, psicopedagoga e orientadora educacional, os adolescentes de hoje enfrentam desafios únicos que podem impactar sua capacidade de aprendizagem. “Embora não possamos generalizar que esta geração sofre mais para aprender, é inegável que o contexto atual apresenta fatores que podem dificultar o processo educacional. A alta exposição à tecnologia e às redes sociais, por exemplo, pode levar a distrações constantes e a dificuldades de concentração. Além disso, a pressão por desempenho acadêmico e as exigências sociais aumentaram, gerando níveis mais elevados de ansiedade e estresse”, pontua.

Mas nem tudo está perdido. Segundo a especialista, por outro lado, esta geração também tem acesso a uma vasta quantidade de recursos e ferramentas educacionais que podem facilitar o aprendizado, desde que bem direcionados. “A tecnologia, quando bem utilizada, é uma forte aliada a aprendizagem. Diversos fatores interferem na aprendizagem tanto de forma positiva como de forma negativa. A constante exposição a dispositivos eletrônicos e o bombardeio de informações podem causar distração, dificultando a concentração e a retenção de informações. Além disso, o uso excessivo de tecnologia também pode impactar negativamente habilidades sociais e emocionais”, alerta.

É claro que precisamos listar outros aspectos que desenham o cenário atual do ensino no país como, por exemplo, a desigualdade de acesso à educação. Isso cria uma disparidade significativa no acesso às oportunidades de aprendizado. “Sem falar na ansiedade e stress causado pela cobrança de melhores desempenhos. Esses fatores emocionais podem interferir na capacidade de foco, na memória e no processamento de informações. Por isso, hoje assistimos uma enxurrada de diagnósticos de transtornos de aprendizado que nem sempre são adequados. É importante ressaltar que a identificação precoce e as intervenções adequadas são fundamentais”.

O cenário atual de desafios de aprendizagem nas salas de aula é cada vez mais comum devido a uma combinação de fatores sociais, tecnológicos e educacionais. O mundo mudou e as escolas, de forma geral, continuam no mesmo “formato” de antigamente e é necessário considerar a mudança de perfil dos estudantes. “O sistema educacional precisa de atualização para atender as demandas e necessidades da atualidade. As salas de aula de hoje são mais diversas do que nunca, com estudantes de diferentes origens culturais, socioeconômicas e com diferentes necessidades de aprendizagem. Essa diversidade requer abordagens pedagógicas mais individualizadas, o que pode ser um desafio para muitos sistemas educacionais que ainda operam em um modelo mais tradicional”, fala a psicopedagoga. “A verdade é que as escolas ensinam conteúdos, mas não ensinam como estudar. Ajudar seu filho ou filha a estudar pode fazer uma grande diferença no sucesso acadêmico e no bem-estar emocional deles. Hoje minha maior demanda em consultório é de adolescentes que querem aprender estratégias de estudos, pois o que funciona para um nem sempre funciona para o outro.”

A pedido do portal Jovem Pan, Talitha Viola enumerou dicas de algumas estratégias eficazes que pais podem adotar para ajudarem os filhos nesse desafio de aprendizado:

Crie uma rotina de estudo. É preciso haver disciplina com horário regular que se encaixe na rotina diária da família;

Prepare um ambiente adequado: que deve ser um local silencioso, iluminado e livre de distrações para que seu filho possa se concentrar;

Divida as tarefas ou atividades em partes menores: isso torna o trabalho menos intimidante e ajuda a manter o foco;

Dê importância a pequenas pausas: incentive pequenas pausas quando o estudo for longo ou cansativo para que seu filho possa relaxar e recarregar as energias;

Mostre a seu filho diferentes técnicas de estudo: exemplifique a ele várias estratégias como mapas mentais, resumos, flashcards e explicação em voz alta. Experimente várias técnicas para descobrir qual funciona melhor para ele;

Demonstre interesse: faça perguntas, ajude com os deveres de casa e ofereça-se para revisar matérias juntos. Sua participação ativa pode ser muito motivadora;

Oriente e monitore o uso de tecnologia: certifique-se de que o tempo de tela não interfira nos estudos. Utilize aplicativos e recursos tecnológicos que possam facilitar o aprendizado, mas mantenha um equilíbrio saudável.

A especialista ainda ressalta: “Lembre-se de que cada criança é única e saber que seu filho pode precisar de abordagens diferentes é fundamental. Como psicopedagoga, reforço a importância de observar o que funciona melhor para seu filho e estar disposto a adaptar as estratégias conforme necessário”. Para Viola, o celular pode ser tanto um vilão quanto uma ferramenta valiosa no aprendizado, dependendo de como é utilizado. Se não for gerenciado adequadamente, pode se tornar uma fonte significativa de distração. “Com estratégias adequadas, é possível controlar seu uso para que ele não prejudique o processo de aprendizado. Proibir o uso não é a solução. O importante é fazer combinados e estabelecer metas claras de uso.”

Sobre o celular, a psicopedagoga Talitha Viola ensina: