Veja onde assistir aos desfiles das escolas de samba nos carnavais de São Paulo e do Rio de Janeiro

Diferentemente de outros anos, os desfiles do carnaval carioca serão realizados no mesmo dia em que as agremiações paulistas se apresentam no Sambódromo

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Elza foi homenageada pela escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel no Carnaval de 2020, o último antes da pandemia



Ao contrário do que aconteceu nas últimas edições do carnaval, os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial dos Carnavais de São Paulo e do Rio de Janeiro acontecerão simultaneamente. Até 2020, os desfiles da elite do carnaval paulista aconteciam nas noites de sexta e sábado, enquanto as agremiações cariocas se apresentavam domingo e segunda. Por conta da pandemia de Covid-19, o carnaval foi cancelado e adiado, o que forçou uma reorganização dos desfiles, fazendo com que as 14 escolas de São Paulo e as 12 do Rio de Janeiro desfilassem nas noites de sexta, 22, e de sábado, 23. A Globo, que detém os direitos de transmissão do carnaval, irá transmitir os desfiles do Rio de Janeiro para todo o Brasil, menos para o Estado de São Paulo, que verá os desfiles das agremiações locais. Entretanto, as duas transmissões serão disponibilizadas para o público geral no Globoplay, serviço de streaming da emissora.