Veja quais são os chocolates da Kinder proibidos pela Anvisa

Medida vale apenas para os lotes fabricados pela empresa Ferrero na Bélgica; decisão da agência visa evitar que o produto seja consumido ou trazido de fora do país por pessoas físicas ou importadoras

SAULO DIAS/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ferrero Rocher foi notificada e afirma que os produtos contaminados não chegaram ao Brasil



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou na quinta-feira, 14, uma resolução que proíbe a comercialização, distribuição, importação e uso de produtos de chocolate da Kinder, fabricados na Bélgica, que são alvo de alerta e recolhimento internacionais por uma suposta relação com surto de salmonela. Em nota no site oficial da Ferrero Brasil, responsável pela distribuição e venda dos chocolates da marca no país, a empresa afirma que o Brasil não recebeu os produtos contaminados. “A fábrica [em Arlon, na Bélgica] só será reaberta depois de certificada pelas autoridades. Apenas os produtos Kinder fabricados em Arlon, Bélgica, são afetados por este recall. Todos os outros produtos da linha Kinder e os outros produtos da Ferrero não foram afetados”.

Segundo a Anvisa, embora o Brasil não esteja entre os países de destino dos produtos, a autarquia considerou prudente publicar a medida preventiva “com o objetivo de informar à sociedade e de evitar que o produto seja consumido ou trazido de fora do país por pessoas físicas ou importadoras“. Como medida preventiva, a Agência recomenda aos consumidores que possuam ou pretendam adquirir chocolates da marca Kinder, que verifiquem no rótulo os dados do fabricante do produto. Os produtos objeto de recolhimento internacional são os fabricados por: Ferrero Ardennes S.A – Rue Pietro Ferrero, 5 Arlon 6700 Belgium.

Confira a lista: