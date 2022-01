Veja vídeos com vários ângulos do desabamento da rocha em Capitólio

Turistas alertaram outros barcos sobre desprendimento do cânion

A impressionante imagem de uma rocha se desprendendo do cânion e atingindo três lanchas em Capitólio, tradicional ponto turístico de Minas Gerais, foi filmada por diversas câmeras. Pessoas que estavam em outras embarcações ou que assistiam de longe à movimentação no rio captaram diversos ângulos do acidente. Um dos vídeos mostra uma família apreensiva com o início do acidente. Algumas pedras começam a cair e o cânion rui aos poucos. “Aquele pedação está caindo”, alerta uma mulher. “Saiam daí”, pede o grupo aos barcos que estavam perto da parede rochosa. Segundo o Corpo de Bombeiros, dois homens morreram.

Veja os vídeos do acidente em Capitólio

