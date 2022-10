Veja vídeos das manifestações nas estradas do país após as eleições

Caminhoneiros protestam contra a vitória de Lula sobre Jair Bolsonaro no pleito presidencial

RICARDO TRIDA/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Protesto de caminhoneiros na cidade de Palhoça, em Santa Catarina



Caminhoneiros de todo o Brasil ocupam rodovias em 16 Estados, entre eles Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro. Insatisfeita com a derrota de Jair Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial no último domingo, 30, a categoria prega “resistência civil” a fim de protestar contra o resultado das urnas. Em um grupo de caminhoneiros no Telegram, integrantes prometem “o maior protesto da história do planeta”. Muitos afirmam, em mensagens em grupos da categoria ou em vídeos publicados em redes sociais, que as eleições foram fraudadas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) cogita entrar na Justiça para liberar as vias.

Veja vídeos dos protestos dos caminhoneiros

URGENTE: CAMINHONEIROS PARAM RODOVIAS CONTRA LULA pic.twitter.com/960wGAO1ej — Fernando Holiday (@FernandoHoliday) October 31, 2022

Os caminhoneiros vão parar o Brasil. Precisamos parar tudo também!#GreveGeralArtigo142 pic.twitter.com/xMmDmOctyR — kingo (@kingostarr2022) October 31, 2022

Caminhoneiros parados no Vale do Aço! Compartilhem até chegar na @JovemPanNews pic.twitter.com/XN9LJgZUoz — 🇧🇷10Censurado2️⃣2️⃣ (@KrintNet) October 31, 2022

🚨URGENTE 🚨

Caminhoneiros acabam de fechar todo o País 🇧🇷 pic.twitter.com/7wMXZNTCvf — Pedro Pôncio Ex MST (@ExMSTponcio) October 31, 2022

Nunca pensei que iria queimar pneu por uma boa causa 🔥 Dando meu apoio aos caminhoneiros do Brasil 🇧🇷 pic.twitter.com/NaVcTmXXfr — Pedro Pôncio Ex MST (@ExMSTponcio) October 31, 2022

Caminhoneiros exigem novas eleições auditadas. Estão parando o Brasil pic.twitter.com/I9UDZDED40 — Eni Aquino (@ENIAQUINO) October 31, 2022

Protestos de caminhoneiros em várias partes do Brasil. Saques em centro de distribuição e lojas. Episódios de agressões e vandalismo relatados e o presidente ainda não se pronunciou. Qual será o futuro (próximos dias) do Brasil? pic.twitter.com/VCB6rUJAgk — O Candé 🇧🇷🇧🇷 (@LogicaAuto) October 31, 2022