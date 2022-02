Veja vídeos das enxurradas e dos deslizamentos de terra em Petrópolis

Com o excesso de água que atingiu a região, casas, carros, ônibus, lojas e árvores foram arrastados, e as vias públicas se transformaram em um rio

SAULO ANGELO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Nos vídeos dá para ver o desespero dos moradores que estão apavorados com a situação.



A cidade de Petrópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro, sofreu com as chuvas intensas no fim da tarde de terça-feira, 15. O local é rodeado por morros e, por essa razão, possui muitas ladeiras na área urbanizada. Com o excesso de água que atingiu a região, casas, carros, ônibus, lojas e árvores foram arrastados e as vias públicas se transformaram em um rio. Moradores de Petrópolis capturaram o momento exato em que o deslizamento de terra aconteceu e começou a destruir tudo o que tinha pela frente, deixando a cidade soterrada. Nos vídeos, dá para ver o desespero dos moradores, que estão apavorados com a situação. Em um dos registros, é possível ver quando três pessoas são levadas pela chuva e depois desaparecem em meio a lama. A todo momento mais vídeos e fotos vão sendo compartilhadas nas redes sociais para mostrar o estrago causado por essa tragédia.

Estou arrasado pelo que está acontecendo com Petrópolis/RJ hoje. Um caos. Fico indignado em ver que a prefeitura faz vista grossa pra essa situação que se encontra algumas casas.

Morei lá e sei que toda chuva é uma catástrofe. pic.twitter.com/MPFmofHtJ0 — Peter (@peterjordan100) February 15, 2022

Boa tarde, aqui no Rio estamos com essa tragédia em Petrópolis e até agora já tem quase 50 mortos e à expectativa é de mais de 150, doem alimentos em vários pontos daqui na capital, igreja são José, Lagoa, CR Flamengo, Catedral metropolitana, metrô Cinelândia etc. Ajudem!! pic.twitter.com/RUTPV6pjcW — Robson Massuh🌵 (@MassuhLuis) February 16, 2022

Orem por pela população de Petrópolis. pic.twitter.com/Hz0vaGQyn7 — Rafael (@Rafaeltwin) February 15, 2022

Situação gravíssima provocada pelas chuvas em Petrópolis. O governo estadual e federal precisam agir imediatamente para socorrer os moradores da cidade. Falei com o prefeito @rubensbomtempo e vamos ajudar no que for necessário. pic.twitter.com/YJQEH0DvnZ — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) February 15, 2022

As enchentes chegaram em Petrópolis pic.twitter.com/P1xCN1FHLx — Cássio Maciel 🏳️‍🌈🎭♋ (@GarotoKarioca) February 15, 2022

Petrópolis, Rio de Janeiro. Já são 34 mortos.

O homem mexe há tempos com a mãe natureza.

Ela reage.

Tempos estranhos, mudanças climáticas, chove em um dia mais do que o previsto para um mês.

Trágico!pic.twitter.com/XKC4TaluFv — Mauro Cezar (@maurocezar) February 16, 2022

Petrópolis Rio de janeiro pic.twitter.com/olt0tGeYvx — Tucamaiacaetano (@tucamaiacaetano) February 16, 2022

Tristeza é o sentimento que define a cidade de Petrópolis RJ. Minha cidade, que Deus nos proteja! pic.twitter.com/aP6RCQiCq9 — Adriana Maria Soares Grangê 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@grangedri) February 16, 2022