Velocidade de afundamento do solo da mina da Braskem diminui em Maceió

Velocidade passou para 0,25 cm/h, com um movimento de 6 cm nas últimas 24 horas; Defesa Civil ainda mantém o nível de alerta na região

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Pichação contra a Braskem no bairro do Bebedouro, um dos locais afetados pelas ações de exploração da empresa



A velocidade de afundamento do solo da mina nº 18 da petroquímica Braskem, localizada na região do antigo campo do Centro Sportivo Alagoano (CSA), no bairro do Mutange, em Maceió, diminuiu, de acordo com informações divulgadas pela Defesa Civil nesta quinta-feira, 7. Segundo o boletim, a velocidade passou para 0,25 cm/h, com um movimento de 6 cm nas últimas 24 horas. O deslocamento vertical acumulado da mina agora é de 1,99 metro. No dia 29 do mês passado, o nível de deslocamento vertical chegou a atingir 5 cm/h às 23h53. O nível de alerta na região, que enfrenta o risco iminente de colapso do solo da mina, foi mantido. A recomendação é para que a população evite transitar na área desocupada até que haja uma nova atualização. Enquanto isso, medidas de controle e monitoramento estão sendo aplicadas para reduzir o perigo.

Após uma reunião entre o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o governador de Alagoas, Paulo Dantas, a Advocacia-Geral da União (AGU) anunciou que enviará uma equipe de advogados públicos da Procuradoria-Geral da União (PGU) para Maceió até a próxima terça-feira, 12. O objetivo é avaliar a possibilidade de repactuação dos acordos já firmados com a empresa Braskem, responsável pela extração de sal-gema que causou o risco de colapso da mina. A AGU informou que está em andamento a apuração dos fatos pela PGU. Um levantamento dos contratos anteriormente firmados com a Braskem está em curso. Considerando que a situação mudou desde a assinatura desses documentos, a AGU poderá propor aditivos aos contratos para garantir o ressarcimento dos danos causados aos afetados pela exploração do sal-gema.