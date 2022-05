Ventos de 157 km/h derrubam caminhão em estrada de Santa Catarina; veja vídeo

Veículo estava estacionado ao lado de posto da polícia quando foi tombado pelos fortes ventos que atingiram a região

Divulgação/Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina Vídeo do tombamento viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira, 18



Em meio ao frio que atingiu o Brasil na madrugada desta quarta-feira, 18, foram registradas fortes rajadas de vento. Uma delas foi capaz de derrubar um caminhão com o motorista dentro. O caso aconteceu na Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra, Santa Catarina, logo nas primeiras horas do dia. O veículo estava parado do lado de um posto da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na SC-390 quando os ventos atingiram o caminhão e o tombaram. Segundo dados da PMRv, as rajadas de vento atingiram velocidade de 157 km/h na região. Um vídeo do momento em que o caminhão tomba ao lado do posto da polícia viralizou nas redes sociais. Nele é possível ver que o motorista está dentro do caminhão no momento da queda. A Polícia não informou se o condutor ficou ferido na queda.