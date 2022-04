Vereador abandona sessão para jogar truco em Formosa do Oeste (PR); assista

Raimundo afirmou não iria mentir e que precisaria se ausentar mais cedo, pois tinha um compromisso agendado ‘com o pessoal do truco’

Reprodução/TV do Legislativo/Câmara Municipal de Formosa do Oeste Vereador Raimundo Marques Cavalcante saiu de sessão legislativa para ir jogar truco



O vereador Raimundo Marques Cavalcante (PL), de Formosa do Oeste, cidade localizada a 570 quilômetros da capital Curitiba, no Paraná, abandonou a sessão ordinária realizada na Câmara Municipal na última segunda-feira (25) para jogar truco. A afirmação foi realizada no plenário após os votos dos parlamentares. O presidente da Casa, Miguel Ascencio Nabarro (PP), pediu as considerações finais dos políticos e, assim que Raimundinho assumiu a palavra, declarou que precisaria se ausentar. “Gostaria senhor presidente de me retirar. Peço desculpa aos nossos colegas, tenho um compromisso ali no bocha com o pessoal do truco, né? Não adianta mentir, né? Quem quiser passar lá, estou lá!”, disse o vereador antes de sair do local. A equipe de reportagem da Jovem Pan entrou em contato com a Câmara Municipal, que não respondeu até a publicação desta matéria. O espaço está aberto para manifestações.