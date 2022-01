Vereador de SP é detido por racismo em condomínio do Rio

Renato Oliveira resistiu à prisão e policial militar precisou entrar na piscina para detê-lo; parlamentar vai responder pelo crime de injúria racial

Reprodução/YouTube Vereador de Embu das Artes foi detido na piscina do condomínio



O vereador Renato Oliveira (MDB), presidente da Câmara Municipal de Embu das Artes, foi detido neste domingo, 23, em um condomínio em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, por suspeita de racismo. O parlamentar resistiu à prisão e um policial teve que entrar na piscina para conseguir detê-lo. A Polícia Militar informou que foi acionada para conter uma confusão entre os frequentadores do local. Testemunhas relataram que Oliveira ofendeu moradores e funcionários do espaço com frases racistas. O vereador vai responder por injúria racial e resistência à ordem de prisão.