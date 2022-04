Vereador Gabriel Monteiro é alvo de operação da polícia por vazamento de vídeo íntimo com menor

11 mandados de busca e apreensão são cumpridos em locais como o gabinete e a casa dele; não há pedidos de prisão

Renan Olaz/Câmara Municipal do Rio de Janeiro Vereador Gabriel Monteiro (PL-RJ)



O vereador Gabriel Monteiro (PL-RJ) é alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 7, dentro do inquérito sobre o vazamento de um vídeo intimo em que ele aparece fazendo sexo com uma adolescente de 15 anos de idade. Segundo a polícia, agentes da 42ª DP, Recreio dos Bandeirantes, cumprem mandados de busca e apreensão em 11 locais ligados ao vereador, entre os quais, a casa dele, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, e o seu gabinete na Câmara dos Vereadores da cidade. Não há informações sobre pedidos de prisão na operação.