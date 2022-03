Vice-prefeito de Atibaia é baleado e atirador se justifica: ‘Tive que usar a arma’

Morador teria realizado denúncias de irregularidades contra o político e sua esposa; comerciante foi preso em flagrante por tentativa de homicídio

Reprodução/Twitter/@portalspy_ Vice-prefeito de Atibaia foge após ser baleado



O vice-prefeito de Atibaia, Fabiano Batista de Lima (PL), foi baleado por um comerciante na tarde do último domingo (13) após o morador realizar supostas denúncias de improbidade administrativa do político com o envolvimento de sua esposa. O político recentemente inaugurou um restaurante com sua companheira e passou a ser acusado de fraudes na Prefeitura devido a abertura de um novo empreendimento. Uma câmera de segurança no local filmou o momento em que o representante do poder público chega no local e parte para cima do denunciante com socos. Em seguida, é surpreendido com os disparos da arma de fogo. O rapaz foi atingido na perna, mas conseguiu fugir. A briga ocorreu por volta das 18 horas, próximo a casa do atirador, no bairro Jardim Imperial.

Após o ocorrido, o munícipe abriu uma transmissão ao vivo em suas redes sociais e alegou que efetuou “alguns disparos” após sofrer uma tentativa de agressão com faca. “Não sei o que vai acontecer, se eu vou ser preso. Tentou vir aqui me matar. Não sei se ele está ferido. Tá bom pessoal, acabei de chamar a polícia aqui. Ele me esfaqueou no braço, eu tentei segurar a faca, só que eu vi que ele estava com muita fúria, tentou me matar na garagem”, alegou o atirador.

Após a chegada da Polícia Militar, o rapaz afirmou que agiu em legítima defesa e foi preso em flagrante. Sua arma encontrava-se regularizada e foi entregue para perícia. A prefeitura de Atibaia divulgou uma nota em seu site oficial onde afirma que “Júnior Humberto de Oliveira, também conhecido como ‘Juninho Hot Dog'” realizou uma “tentativa de homicídio” contra Fabiano, que passa bem e está internado no Hospital Albert Sabin. O caso encontra-se sob investigação da Polícia Civil.