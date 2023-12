Vídeo: ex-delegado-geral da Polícia Civil é assaltado em São Paulo

Ruy Ferraz Fontes estava acompanhado de sua esposa, quando foi abordado por dois homens

Reprodução/X/@almirrsouza Ex-delegado-geral da Polícia Civil foi assaltado no litoral paulista



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes foi assaltado. O crime ocorreu no sábado, 16, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o delegado aposentado estava acompanhado de sua esposa na Rua Antônio Cardoso Ferreira, quando dois homens em uma motocicleta abordaram as vítimas. Os criminosos levaram celulares, joias, cartões e a moto do casal. Na sequência, os dois fugiram. De acordo com a SSP, os suspeitos foram localizados por guardas municipais trafegando pela mesma via. Os agentes conduziram a dupla para a delegacia da cidade, onde confessaram o crime. Eles foram reconhecidos pelas vítimas. Um celular e o veículo da vítima foram recuperados e a moto usada no crime apreendida. O caso foi registrado como roubo, associação criminosa, localização e apreensão e entrega de veículo e objeto na Delegacia de Polícia de São Vicente. Nas imagens, é possível acompanhar quando um dos homens aponta a arma para a cabeça do delegado, que ergue as mãos em sinal de rendição. Os criminosos exigem que as vítimas passem seus pertences, pegam a moto do delegado e fogem do local. Assista o vídeo abaixo: