Vídeo mostra cachorra desaparecida andando pelo aeroporto de Guarulhos e dono cobra companhia aérea

Pandora sumiu no dia 15 de dezembro durante a conexão de um voo da GOL; empresa disse que nunca deixou de prestar assistência nas buscas

Reprodução/Instagram/@reinaldojuniorpandora Pandora sumiu no último dia 15, no aeroporto de Guarulhos



Um vídeo obtido por Reinaldo Junior, dono da cachorra Pandora, mostra o animal correndo pela pista e pelo terminal de cargas do aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, antes de desaparecer. A cadela sumiu no dia 15 de dezembro, após fugir da caixa de transporte durante a conexão de um voo da GOL para Santa Catarina. Desde então, o dono procura pela cachorra e fez diversas publicações nas redes sociais cobrando a companhia aérea por ajuda. As imagens das câmeras de segurança do aeroporto mostram Pandora correndo pelo local. Alguns funcionários apontam para o animal, mas não a resgatam. “Só irei embora de São Paulo com a minha filha Pandora. Essas imagens nem o aeroporto de Guarulhos e nem a companhia aérea me forneceram, até porque vocês disseram que não tinham imagens”, disse Reinaldo. Ele também informou que a GOL encerrou o pagamento de sua estadia em um hotel de São Paulo nesta segunda-feira, 3, onde ele estava hospedado desde que a cachorra desapareceu. “Se minha filha fosse de um famoso será que aconteceria esse descaso? São 18 dias procurando, panfletando e vocês estão onde para me ajudar?, questionou.

Em nota, a GOL lamentou o incidente e disse que nunca deixou de prestar assistência nas buscas da cadela Pandora desde 15 de dezembro. A empresa afirmou que mobilizou funcionários para buscar o animal e contratou a Busca Pet, empresa que conta com cães farejadores e “que atuou incansavelmente desde o primeiro dia até perder os rastros que permitiam o farejamento de Pandora”. “A Companhia também contratou a empresa Alerta Pet, que presta serviços de divulgação de casos de cães perdidos. Foi feita a afixação de cartazes ao longo da área em que Pandora poderia ter escapado, bem como nas redes sociais, em páginas de busca de pets e por anúncios feitos por geolocalização para Guarulhos e região – trabalho que permanece ativado pela GOL”, diz o comunicado. A GOL disse confirmou que os custos com alimentação, hospedagem em hotel e auxílio para as locomoções necessárias foi pago pela empresa até esta segunda-feira. “Apoio psicológico também foi oferecido sem custos ao Cliente, mas ele não o aceitou. Nesta segunda-feira, o Cliente acionou advogados para auxiliá-lo e, a partir desta data, a GOL estará à disposição por meio do seu Departamento Jurídico para as tratativas necessárias”, declarou.