Vídeo: Peça de brinquedo despenca em parque de São Vicente e duas pessoas ficam feridas

Vítimas têm 53 e 25 anos; elas foram levadas ao hospital com ferimentos no rosto e na perna

Reprodução/Twitter/atencaoreality/itapevi_n Durante funcionamento, peça de Kamikaze despencou em parque de São Vicente



Uma peça de um brinquedo conhecido como “Kamikaze” despencou em um parque de diversões de São Vicente, no litoral de São Paulo, na noite desta sexta-feira, 7. Em nota enviada à Jovem Pan, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado informou que duas mulheres ficaram feridas, uma de 53 anos e outra de 25 anos. “Policiais militares realizavam patrulhamento quando foram acionados para atender a ocorrência e, no local, tomaram conhecimento de que a peça de um brinquedo havia se desprendido e atingido duas pessoas que passavam pelo local”, informou a SSP-SP. O SAMU foi acionado para socorrer as vítimas e elas foram levadas ao hospital. Uma teve um ferimento no rosto e a outra se machucou na perna. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado. O caso foi registrado na Delegacia Policial de São Vicente como queda acidental. O parque em que ocorreu o acidente está localizado na Avenida Ayrton Senna da Silva. A Jovem Pan entrou em contato com a Prefeitura de São Vicente, mas ainda não obteve retorno.

Pessa de brinquedo Kamikaze se solta e atinge pessoas em parque de diversões em #SãoPaulo

Cidade São Vicente ainda sem informações das vítimas pic.twitter.com/RbOyz8YiRK — Bollito Willyam 😎 (@BollitoWillyam) July 8, 2023