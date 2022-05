Vizinha de João Doria é condenada a indenizá-lo em R$ 50 mil por fake news

Mulher acusou o filho do ex-governador de São Paulo de promover uma festa na casa do político durante a pandemia de Covid-19; perícia concluiu que a casa em questão não era do pré-candidato à Presidência

Bruno Escolástico/Estadão Conteúdo João Doria renunciou ao governado do estado de São Paulo para concorrer ao comando do Palácio do Planalto



O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) condenou a vizinha do ex-governador paulista, João Doria (PSDB), em indenizá-lo por danos morais em R$ 50 mil por compartilhar um vídeo em que divulga informações falsas sobre a família do político. Alessandra Batah Maluf gravou um vídeo, em 5 de março de 2021, e alegou que o filho de Doria realizava uma festa na casa do tucano, localizada no Jardim Europa. Nas imagens, é possível ouvir a mulher afirmando que a residência estava “lotada” e que havia uma “festa com som” no local. “Ali é a casa do Doria e aqui é o filho. As polícias todas lá para proteger ele e aqui o filho dando festa em plena pandemia. Muito bem. Com música ao vivo, tá? Muito bem. Parabéns. Ele fecha o país, mas o filho está dando uma festa aqui do lado da casa dele”, acusou a mulher.

José Carlos Costa Netto, desembargador, alegou em sua decisão que a perícia concluiu as investigações e atestou para as informações falsas compartilhadas por Alessandra. “Destarte, a versão da autora de que não teria postado vídeo informando acerca da existência de festa supostamente promovida pelo filho do governador, ora réu, não se mostra verossímil”, disse Netto em sua decisão.