‘Você é o amor da minha vida e tiram você de mim’, diz tutor de Joca, golden morto após erro em transporte aéreo

Nas redes sociais, João Fantazzini se declara para o pet e lamenta a fatalidade durante o transporte aéreo realizado pela Gollog, da companhia aérea Gol; o pet deveria ir para Sinop (MT), mas foi para Fortaleza (CE)

Reprodução/Instagram/@jocagoldenr 'Mandaram ele para Fortaleza, que nem o meu destino era. Um voo de 2 horas que se tornou 10 horas para ele', contou tutor



“Saiba meu dorado que você vai viver dentro de mim para sempre!”, se declarou nesta quarta-feira (24) nas redes sociais João Fantazzini, o tutor de Joca. O cão da raça golden retriever de cinco anos morreu nesta segunda-feira (22) durante um erro no transporte aéreo realizado pela Gollog, empresa da companhia aérea Gol. O tutor lamentou a fatalidade. “Você é o amor da minha vida e tiram você de mim! Lembra quando eu te dizia que jamais sairia do seu lado? Me perdoa, pois eu não pude estar com você naquela hora! Saiba meu dorado que você vai viver dentro de mim para sempre!”, postou no Instagram. “E saiba que eu vou lembrar de você todos dias e lutar por você! O pai te ama para sempre”, concluiu.

O pet foi transportado em um avião diferente do que levava o seu tutor. Joca deveria ter seguido para Sinop, em Mato Grosso, no voo 1480 de segunda-feira, a partir do Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, porém, o animal foi embarcado em um voo para Fortaleza, no Ceará. “Mandaram ele para Fortaleza, que nem o meu destino era. Ele ficou dentro da caixa no sol de 40 graus e ainda voltou para Guarulhos. Um voo de 2 horas que se tornou 10 horas para ele”, desbafou o tutor em outra postagem. E, ainda, responsabilizou a Gol: “O meu amor foi assasinado, minha melhor escolha, amor da minha vida. Você foi muito novo😭!! A @gollogbr @voegoloficial mataram você! Mas eu vou lembrar sempre de você”. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (22).

De acordo com a empresa aérea, assim que o tutor chegou em Sinop, foi notificado sobre o ocorrido e sua escolha foi voltar para Guarulhos para reencontrar o Joca. A empresa esclarece que a equipe da Gollog, em Fortaleza, desembarcou o pet e se responsabilizou por cuidar dele até o embarque no voo 1527 de volta para Guarulhos. “A Gol lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com a dor do seu tutor”, disse a companhia.

