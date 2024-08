Voepass inicia descontaminação da área onde avião caiu em Vinhedo

Empresa responsável disse que todo o material recolhido passa por processo de limpeza e separação em Ribeirão Preto, no interior paulista, onde fica a cidade-sede da companhia aérea

Polícia Federal/Divulgação O acidente é considerado o maior acidente aéreo desde 2007, quando houve a queda da aeronave da TAM, em São Paulo, que vitimou 199 pessoas



A Voepass iniciou, nesta quarta-feira (21), o trabalho de descontaminação e limpeza do local onde o avião da companhia aérea caiu, em Vinhedo (SP), vitimando as 62 pessoas que estavam a bordo, no início de agosto deste ano. Todo o processo será realizado por uma empresa contratada pela Voepass, especializada na área. A companhia informou, no entanto, que não há previsão de término desta fase. Uma máquina retroescavadeira foi vista no terreno onde ocorreu o acidente. O local permanece fechado, mesmo após identificação e recolhimento dos corpos de todas as vítimas envolvidas. Primeira fase dos trabalhos terminou na terça-feira (20), e a Voepass fez o de recolhimento de bagagens, objetos e pertences das vítimas.

O voo do avião que se acidentou saiu de Cascavel, no Paraná, e ia em direção a Guarulhos (SP). O acidente é considerado o maior acidente aéreo desde 2007, quando houve a queda da aeronave da TAM, em São Paulo, que vitimou 199 pessoas. Aeronave despencou quase quatro mil metros em dois minutos. O registro de voo do Flight Radar mostra que o avião estava a 17 mil pés de altitude às 13h20 e a 4 mil pés às 13h22, quando o sinal de GPS foi perdido pela plataforma. A aeronave caiu pouco mais de 20 minutos antes de pousar.

Publicado por Marcelo Bamonte