Voepass se pronuncia sobre a suspensão das operações decretada pela Anac

Companhia aérea contesta decisão e defende que frota é ‘aeronavegável e apta a realizar voos seguindo as exigências de padrões de segurança’

Reprodução/Instagram VoePass Voepass opera com uma frota de seis aeronaves e oferece serviços a 15 destinos diferentes



Nesta terça-feira (11), a Voepass está contestando a decisão da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que suspendeu suas operações, alegando uma “quebra de confiança” em relação à capacidade da empresa de resolver problemas operacionais. A companhia defende que sua frota é segura e ressalta que essa medida afeta diretamente milhares de brasileiros que dependem de seus serviços aéreos. A suspensão permanecerá em vigor até que a Voepass consiga demonstrar a correção das falhas apontadas.

“A companhia reitera que sua frota em operação é aeronavegável e apta a realizar voos seguindo as rigorosas exigências de padrões de segurança. Essa decisão tem um impacto imensurável para milhares de brasileiros que utilizam a aviação regional todos os dias e contam com seu serviço, por isso, colocará todos seus esforços para retomar a operação o mais breve possível”, diz a companhia em nota.

O Ministério de Portos e Aeroportos apoiou a decisão da Anac, considerando-a “acertada”. A pasta enfatiza a necessidade de melhorias na governança e na segurança operacional da Voepass. A suspensão foi motivada pela incapacidade da empresa em sanar irregularidades detectadas durante fiscalizações, especialmente após um acidente aéreo em Vinhedo (SP) ocorrido em agosto do ano passado.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Atualmente, a Voepass opera com uma frota de seis aeronaves e oferece serviços a 15 destinos diferentes. Os passageiros que foram impactados pela suspensão devem buscar reembolso ou reacomodação, seguindo as diretrizes estabelecidas na Resolução 400 da Anac. A agência reguladora destacou a repetição de irregularidades e a ineficácia do plano de ações corretivas da Voepass, o que levou à perda de confiança nos processos internos da empresa.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Oliveira