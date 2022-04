Volta do feriado de Páscoa tem lentidão nas entradas de São Paulo

Retorno do litoral e do interior para a capital ainda está lento para alguns motoristas na noite de domingo

Reprodução/ Twitter DER-SP A SP-55 está com pontos de lentidão na noite deste domingo



Para quem deixou a volta para casa no feriado de Páscoa para a noite, ainda encontra pontos de lentidão nas estradas. De acordo com a Ecovias, que administra a Anchieta-Imigrantes, por volta das 21h30 (horário de Brasília) o km 28 da Imigrantes está com lentidão no sentido capital. O km 281 na Padre Manoel da Nóbrega (SP-55), o motorista também vai encontrar trânsito carregado. O tráfego lento vem desde as 17h deste domingo. Os trechos da SP 270 entre São Paulo e Cotia; SP 125 entre Ubatuba e São Luiz do Paraitinga e SP-55 entre Ubatuba e Caraguatatuba, estão com o tráfego intenso, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP). Para quem volta do interior também há pontos de lentidão na Rodovia Carvalho Pinto, do km 93 ao 88. A Rodovia Ayrton Senna está livre.