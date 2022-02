Volume da Cantareira ultrapassa 40% em pela primeira vez em seis meses

Previsão é de que reservatório chegue no período de estiagem com 30% da capacidade

Vista da represa dos Rios Jacareí e Jaguari, do Sistema Cantareira, em Joanópolis (SP). O Sistema Cantareira opera com 40,0% de sua capacidade.



O reservatório da represa Cantareira superou 40% pela primeira vez em seis meses, de acordo com dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A marca não era atingida desde 10 de agosto de 2021, e neste sábado, 12, o nível chegou a 42%. O reservatório tem aumentado desde o início do mês com as fortes chuvas no início do ano – no entanto, o cenário está longe de ser satisfatório, já que o ideal seria acima de 60%. A preocupação, no entanto, segue: de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o nível deve chegar a 30% no período de estiagem, que ocorre nos meses de inverno em São Paulo. Os outros reservatórios estão em nível bom: o Alto Tietê está em 56,7%; a Guarapiranga, em 86,1%; Cotia, 76,7%; Rio Grande, 101,5%; Rio Claro, 49%; e, por fim, o São Lourenço está em 88,1%.