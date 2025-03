Voo com 135 deportados dos EUA chega ao Brasil neste sábado

Operação é coordenada pelo governo federal em parceria com o governo estadual, e inclui uma série de medidas de apoio, como assistência psicológica, social e alimentação

EDMAR BARROS/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO



Fortaleza se prepara para receber o quarto voo de brasileiros deportados dos Estados Unidos na manhã deste sábado (15). A aeronave, que transporta 135 passageiros, está programada para pousar na capital cearense, onde os deportados passarão por um processo de triagem. Esta operação é coordenada pelo governo federal em parceria com o governo estadual, e inclui uma série de medidas de apoio, como assistência psicológica, social, alimentação e fornecimento de materiais de higiene pessoal.

Os Ministérios dos Direitos Humanos, Defesa e Justiça estão liderando essa iniciativa, que visa garantir um retorno digno e seguro para os cidadãos brasileiros. Após o acolhimento inicial em Fortaleza, aqueles que desejarem seguir para Confins, em Minas Gerais, terão à disposição um voo da Força Aérea Brasileira (FAB), previsto para chegar às 15h. Este suporte logístico é parte do esforço do governo brasileiro para facilitar o retorno dos deportados às suas regiões de origem.

Este voo marca o quarto episódio de deportação, com operações anteriores ocorrendo em 24 de janeiro e 7 e 21 de fevereiro, transportando 158, 113 e 90 brasileiros, respectivamente. Um ponto de controvérsia nos voos anteriores foi o uso de algemas pelos agentes dos Estados Unidos, uma prática que gerou críticas e preocupações.

No primeiro voo, os deportados permaneceram algemados até a chegada em Confins, após uma parada em Manaus. Em resposta a essa situação, o presidente Lula interveio, proibindo o uso de algemas para os brasileiros deportados. Com a mudança na logística, os voos agora chegam diretamente a Fortaleza, onde as algemas são retiradas, minimizando o tempo em que os passageiros permanecem algemados.

*Com informações de Aline Becketty

*Reportagem reproduzida com auxílio de IA