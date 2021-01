Wilson Ferreira Júnior renuncia à presidência da Eletrobras

Ele estava à frente da estatal desde julho de 2016 após ser indicado pelo ex-presidente Michel Temer

Marcelo Camargo/Agência Brasil Há anos, a empresa está no debate de uma possível desestatização



A Eletrobras anunciou, na noite do domingo, 24, que o até então presidente da companhia brasileira, Wilson Ferreira Júnior, renunciou ao cargo por motivos pessoais. A informação foi confirmada através de nota oficial da empresa. A próxima pessoa a ocupar o cargo de Ferreira Júnior ainda não foi definida. “Wilson permanecerá na presidência da empresa até o dia 5 de março, permitindo a adequada transição para seu sucessor”, completa a nota.

Ele estava à frente da estatal desde julho de 2016 após ser indicado pelo ex-presidente Michel Temer. Há anos, a empresa está no debate de uma possível desestatização. No fim de 2020, o ministro de Minas e Energias, Bento Albuquerque, declarou que a privatização da Eletrobras deveria acontecer ainda em 2021. Ainda de acordo com a nota, a companhia realizará, nesta segunda, 25, uma teleconferência para investidores às 15 horas.