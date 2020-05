Witzel a Flávio Bolsonaro: ‘Meu sigilo está à disposição, aguardo o seu’

Wilton Junior/Estadão Conteúdo Wilson Witzel é o atual governador do Rio de Janeiro



O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), publicou um tuíte na noite desta terça-feira (26) rebatendo as falas do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ).

“Meu sigilo está à disposição da Justiça. Aguardo o seu”, escreveu o governador, que foi alvo da Operação Placebo na manhã desta terça. “Quem não deve não teme”, completou.

Nesta tarde, Flávio afirmou que há “um tsunami” contra o governador e que “pelo menos meia dúzia de secretarias vai ter problema.”

A investigação da qual Witzel e sua esposa, Helena, foram alvos de busca e apreensão apura possíveis desvios de recursos públicos destinados ao atendimento do estado de emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus. O Rio de Janeiro é o segundo estado mais afetado pela Covid-19.

“Senador Flávio Bolsonaro, o senhor, que some com o Queiroz e foge da Justiça, faça como eu: abra seus sigilos bancário e telefônico e deixe que investiguem sua rachadinha e da sua família”, escreveu também Witzel.

Mais cedo, o governador afirmou que o filho do presidente “já deveria estar preso” e que a investigação é uma “narrativa fantasiosa”.