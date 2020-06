Witzel prorroga medidas de restrição no Rio de Janeiro até a sexta

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO O governador manteve a recomendação para que a população fluminense não frequente praias, lagoas, rios e piscinas públicas e clubes



O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, prorrogou até a sexta-feira (5) as medidas de isolamento social e restrições adotadas pela pandemia da Covid-19. O decreto publicado nesta terça-feira (2) no Diário Oficial do Estado do Rio, esclarece que as forças de segurança pública seguem auxiliando as ações das prefeituras.

De acordo com o decreto, continuam fechadas escolas públicas e privadas, creches e instituições de ensino superior, assim como cinemas, tetros, academias e shoppings. Também ainda não estão permitidos os eventos esportivos, culturais, shows, comício, passeata e eventos científicos, entre outros, em local aberto ou fechado.

Pontos turísticos da capital fluminense, como o Pão de Açúcar, Corcovado, Museus, Aquário do Rio de Janeiro (AquaRio) e a Rio Star, também continuam fechados. Nas próximas semanas, o governo vai acompanhar o mapa de incidência de evolução da doença para definir um cronograma de flexibilização das restrições, informou o governo do Estado.

O governador manteve a recomendação para que a população fluminense não frequente praias, lagoas, rios e piscinas públicas e clubes.

Serviços essenciais

O decreto do governador determina ainda que somente serviços essenciais, como supermercados, farmácias e serviços de saúde, como hospitais, clínicas e laboratórios, devem permanecer funcionando.

O decreto autoriza também o funcionamento de feiras livres, mas para isso, elas devem cumprir as determinações de distanciamento mínimo de dois metros e disponibilizar álcool 70% aos feirantes e ao público.

Crivella

Em contrapartida, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciou o Plano de Retorno de Atividades, iniciado nesta terça-feira na capital. Na primeira etapa, o acesso às praias para atividades esportivas individuais como o surf e ao calçadão para a prática de exercícios físicos, também de forma individual.