Witzel: ‘Sinto na pele desapreço pela independência dos poderes’

O Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, reagiu a divulgação do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, onde o presidente Jair Bolsonaro o chamou de “estrume”.

A resposta foi publicada em uma rede social. “A falta de respeito de Bolsonaro pelos poderes atinge a honra de todos. Sinto na pele seu desapreço pela independência dos poderes. E espero que num futuro breve o povo brasileiro entenda que, do que ele me chama, é essencialmente como ele próprio se vê”.

Na reunião, o presidente criticou as posturas de Witzel, João Doria, governador de São Paulo, e do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. “O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, tá um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas. Um bosta.”

Aliados durante as eleições de 2018, Witzel e Bolsonaro romperam no ano passado, depois que o presidente passou a dizer que o governador quer ser candidato em 2022.

