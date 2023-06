Zanin marca reunião com senadores do PSD para garantir apoio em sabatina

Sigla possui 14 parlamentares, dos quais dez integram, como titulares ou suplentes, da Comissão de Constituição e Justiça

Sylvio Sirangelo/TRF4 Cristiano Zanin é o indicado de Lula à vaga de Lewandowski no STF



Com a sabatina no Senado Federal confirmada para o próximo dia 21 de junho, o indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado Cristiano Zanin, deverá se reunir com senadores do PSD na manhã desta terça-feira (13) na tentativa de garantir apoio à sua candidatura, de acordo com informações do repórter André Anelli, da Jovem Pan. O Senado tem o poder de barrar a indicação caso consideram Zanin incapacitado para o cargo. A expectativa é que a reunião ocorra com senadores na liderança do PSD no Senado, às 14h. A sigla possui 14 parlamentares, dos quais dez integram, como titulares ou suplentes, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), na qual ocorrerá a sabatina e de onde sairá a aprovação. Zanin cumpre agenda de mobilização antes da sabatina ao se reunir com parlamentares da bancada governista, da qual tem apoio, inclusive, da bancada evangélica. Embora tenha anunciado a data da sabatina, Alcolumbre ainda não divulgou o nome do relator do processo.