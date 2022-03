Zelensky diz que Ucrânia ‘lutará até o fim’ e pede que países ocidentais aumentem sanções

Presidente lamentou que a Otan não tenha concordado em impor uma zona de exclusão aérea no céu ucraniano

UKRAINE PRESIDENCY / AFP -01/03/2022 Volodymyr Zelensky fez pronunciamento ao Parlamento britânico



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, prometeu “lutar até o fim” contra a Rússia em um discurso virtual nesta terça-feira. 8, ao Parlamento britânico. O chefe de Estado fez referência ao pronunciamento do primeiro-ministro Winston Churchill na Segunda Guerra Mundial, em 1940. “Não nos renderemos e não perderemos. Lutaremos até o fim, no mar, no ar. Continuaremos lutando por nossa terra, custe o que custar, nas florestas, nos campos, nas costas, nas ruas”, disse Zelensky. O presidente ucraniano afirmou ainda que seu país está imerso em “uma guerra que não provocamos, que não queríamos”. Ao agradecer ao Reino Unido e aos países ocidentais em geral por sua reação à invasão, Zelensky lamentou que a Otan não tenha concordado em impor uma zona de exclusão aérea no céu ucraniano. “Por favor, aumentem a pressão das sanções contra esse país. E, por favor, reconheçam este país como um estado terrorista. E por favor, certifiquem-se de que nossos céus estejam seguros”, acrescentou.

*Com informações da AFP