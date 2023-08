Zico Bacana, ex-vereador do Rio, é morto em ataque a tiros na zona norte do Rio

Político estava em um estabelecimento comercial quando um carro não identificado passou pela rua atirando

Reprodução/Instagram/@zicobacana Zico, que já sofreu outro atentado em 2020, foi vereador da capital entre 2017 e 2020, e não conseguiu se reeleger no último pleito, em 2020



O ex-vereador Jair Barbosa Tavares, conhecido por Zico Bacana, foi baleado nesta segunda-feira, 7. De acordo com a Polícia Militar, os agentes do 41º BPM (Irajá) foram acionados e apuraram que um veículo não identificado parou em um estabelecimento comercial e seus ocupantes realizaram disparos contra um grupo de homens que estavam em uma loja. O crime ocorreu no bairro de Guadalupe, zona norte do Rio de Janeiro, e além de Zico outros dois foram baleados. De acordo com a direção do Hospital Municipal Albert Schweitzer, o político deu entrada na unidade às 17h50, mas já estava morto. Zico, que já sofreu outro atentado em 2020, foi vereador da capital entre 2017 e 2020, e não conseguiu se reeleger no último pleito, em 2020.