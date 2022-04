Zoológico de São Paulo receberá salamandra que faz sucesso no jogo Minecraft

Axolote, que pode regenerar parte de seu corpo em poucas horas e corre risco de extinção, foi encaminhado ao zoológico após ser vítima de tentativa de tráfico de animais

Unsplash/@nathaguzman Zoológico de São Paulo receberá axolotes, animais populares no jogo Minecraft



O Zoológico de São Paulo irá receber um famoso animal do jogo Minecraft: o axolote. Trata-se de um anfíbio nativo do México que integra a família das salamandras. Suas brânquias – órgão utilizado para respirar – são externas e assemelham-se a antenas em sua cabeça. Os novos moradores do zoológico, dois axolotes fêmeas sendo um preto – sua cor natural – e outro branco – com ausência de melanina – foram resgatados em uma operação contra o tráfico de animais. A espécie, denominada cientificamente de Ambystoma mexicanum, vive em água doce e prefere ambientes escuros. Seu tamanho aproximado é de 25 centímetros, quando atingem a sua plenitude, e vivem aproximadamente 12 anos. No mundo online de Minecraft, os animais são capazes de recuperar o cansaço do protagonista do jogo e tem uma capacidade de regeneração. Esta última habilidade é característica, inclusive, na vida real. A depender do pedaço de seu corpo que for removido, o axolote consegue se regenerar em poucas horas.