Câmara deve ouvir 123milhas por cancelamentos, e deputado fala em CPI das passagens aéreas

Duarte Jr (PSB-MA) protocolou requerimento de audiência pública para ouvir representantes da empresa sobre suspensão de pacotes e bilhetes promocionais

RONALDO SILVA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 14/07/2023 CPI das Passagens Aéreas é discutida no Congresso



O deputado Duarte Jr (PSB-MA) protocolou um requerimento de audiência pública à Comissão de Defesa do Consumidor para convocar representantes da agência de viagens 123milhas para dar explicações sobre a suspensão de pacotes de viagens e passagens promocionais. Pelas redes sociais, o parlamentar maranhense publicou o requerimento, citou outras empresas do ramo que tiveram ação parecida e afirmou que existe possibilidade de abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das passagens aéreas.

Diante da abusividade e crimes praticados por empresas como 123 Milhas, Hurb e Hotel Urbano em relação aos consumidores, apresentei requerimento para audiência na Comissão de Defesa do Consumidor e não descarto a instalada de CPI. A proteção dos consumidores é nossa prioridade! — Duarte Jr 🇧🇷 (@DuarteJr_) August 21, 2023

A 123milhas suspendeu a emissão de passagens aéreas e pacotes de viagem com embarque previsto entre setembro e dezembro de 2023. Como o deputado Duarte citou na publicação, problemas semelhantes ocorreram com outras empresas. No primeiro semestre de 2023, a Hurb não arcou com o compromisso pago pelos consumidores em pacotes de viagens comprados dentro do Brasil e até mesmo no exterior.

Mesmo que uma CPI das passagens aéreas não saia do papel, a recorrência nos casos já colocou as agências na mira da CPI das Pirâmides Financeiras. O colegiado quer ouvir os sócios da 123milhas. O presidente do colegiado, Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) afirmou que vai pedir o bloqueio judicial das contas bancárias da empresa e dos donos. O governo federal já anunciou uma investigação conjunta entre os ministérios do Turismo e da Justiça. Nesta segunda-feira, 21, foi aberto um inquérito pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), que já notificou a agência para esclarecimentos.

O que o cliente deve fazer?

Os clientes que tiveram suas compras suspensas pela 123milhas devem procurar o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon). A orientação é do Ministério da Justiça, responsável pela Senacon.

Provocação

Em meio ao caos vivido pelos consumidores, a Hurb provocou a 123milhas em uma publicação no Twitter neste domingo, 20. “Nós aprendemos com nossos erros e hoje, com o Projeto Desfazer, usamos uma tecnologia que compra passagens aéreas 40% abaixo do preço médio de mercado. Não dá para insistir no erro, concorrência. Vem de DM que te mostramos como o Desfazer pode te ajudar. #HurbTaOn”, publicou a Hurb. No entanto, a postagem foi apagada após repercussão negativa.