Canal de TV Jovem Pan News estreia em 27 de outubro; veja vídeo de apresentação

Nova plataforma do Grupo Jovem Pan terá conteúdo exclusivo e 24 horas por dia com informação, opinião, esporte e entretenimento

Reprodução/Jovem Pan Jovem Pan News terá programação 24 horas por dia



O canal de televisão mais aguardado do Brasil já tem data para estrear. A partir de 27 de outubro, a Jovem Pan News entra no ar com toda a credibilidade e qualidade do maior grupo de radiodifusão da América Latina. A nova plataforma terá conteúdo exclusivo e 24 horas por dia com informação, opinião, esporte e entretenimento. A Jovem Pan News estará disponível nos canais de TV por assinatura. A nova plataforma se junta ao universo multimídia do Grupo Jovem Pan e concretiza a presença da emissora nos meios de comunicação. Atualmente, a Jovem Pan é considerada a maior produtora de conteúdo digital na América Latina, com uma produção diária de mais de 100 vídeos e cerca de 20 horas de transmissão ao vivo nas maiores plataformas mundiais, assim como no aplicativo Panflix, o serviço de streaming do grupo.

Fundada em 1942, a Jovem Pan é o maior grupo de radiodifusão da América Latina. Com programação voltada ao jornalismo, entretenimento e esportes, a rede hoje se expande também para a operação digital, com mais de 42 canais online e serviço de streaming. O Grupo Jovem Pan tem o compromisso de promover o diálogo aberto entre os brasileiros, a análise crítica, abrindo seu espaço para os mais diferentes pontos de vista e opiniões. Maior canal de notícias do YouTube no Brasil e líder absoluto de audiência qualificada, o grupo de mídia conta com a Rádio Jovem Pan, quatro emissoras próprias, totalizando 105 afiliadas (sendo 84 emissoras em FM e 21 emissoras em AM), mais de 100 vídeos novos todos os dias, 20 mil horas de programação original por ano, exibidas em mais de 42 canais online, via YouTube, e a nova plataforma de transmissão de streaming, o Panflix. Além disso, o grupo também tem investimentos na produtora de vídeo Vetor Zero, a produtora de animação Lobo, e a Live (área exclusiva da Jovem Pan, responsável pelo desenvolvimento e criação de branded content para projetos comerciais).

Assista ao vídeo de apresentação da Jovem Pan News: