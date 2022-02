Comunicado do Grupo Jovem Pan

Divulgação/Jovem Pan

O Grupo Jovem Pan repudia qualquer manifestação em defesa do nazismo e suas ideias. Somos veementemente contra a perseguição a qualquer grupo por questões étnicas, religiosas, raciais ou sexuais. No exercício diário de informar e esclarecer nossa audiência, prezamos pelo livre debate de ideias, mas não endossamos qualquer tipo de manifestação que leve ao discurso de ódio e reforce ideias que remetam a um episódio da nossa história que deve ser lembrado como símbolo de um erro da humanidade que não deve jamais ser repetido. Nossos comentaristas têm independência para emitir opiniões, mas quando os limites legais e éticos são ultrapassados, o Grupo Jovem Pan se posiciona de maneira inflexível. Por fim, é importante destacar que as opiniões dos comentaristas e âncoras não refletem as posições do Grupo Jovem Pan.