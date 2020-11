Confira a repercussão da vitória de Biden nos EUA entre líderes mundiais

A escolha de Joe Biden para presidir os Estados Unidos repercutiu entre diversos líderes mundiais. Após a confirmação da vitória com 273 delegados, aliados e adversários parabenizaram o futuro residente da Casa Branca e a sua vice, Kamala Harris, pelo resultado. Confira abaixo:

Barack Obama, ex-presidente dos EUA

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, de quem Biden foi vice nos dois mandatos, afirmou que “não poderia estar mais orgulhoso” pela vitória de Biden e Kamala, Em um pronunciamento oficial postado no Twitter, Obama afirmou que o resultado mostra que o país está “profundamente e amargamente dividido”, e pediu para que todos os norte-americanos deem apoio ao novo presidente. “Não dependerá apenas de Joe e Kamala, mas de todos nós para fazermos a nossa parte — para sair da zona de conforto, diminuir a temperatura e encontrar uma base para conjunta para seguirmos em frente”, escreveu.

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y

Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, parabenizou a Joe e Kamala pela vitória. Em uma publicação no Twitter, o premiê escreveu que “os Estados Unidos são nossos principais aliados e estou ansioso por trabalhar de forma conjunta em nossas prioridades compartilhadas, de mudanças climáticas até acordos e segurança”.

Bill Clinton, ex-presidente dos EUA

O 42º presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, afirmou pelo Twitter que “a América se manifestou e a democracia venceu”. “Agora temos um presidente eleito e uma vice-presidente eleita que vão server a todos nós e nos unir”, escreveu.

America has spoken and democracy has won. Now we have a President-Elect and Vice President-Elect who will serve all of us and bring us all together. Congratulations to Joe Biden and Kamala Harris on your momentous victory!

Hillary Clinton, ex-secretária de Estado

Também pelo Twitter, a candidata democrata derrotada por Trump nas eleições de 2016 parabenizou os colegas de partido pela vitória e agradeceu aos eleitores por terem participado do pleito. “É a história sendo feita, uma repudiação a Trump e uma nova página para a América”, escreveu.

The voters have spoken, and they have chosen @JoeBiden and @KamalaHarris to be our next president and vice president.

It's a history-making ticket, a repudiation of Trump, and a new page for America.

Thank you to everyone who helped make this happen. Onward, together. pic.twitter.com/YlDY9TJONs

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) November 7, 2020