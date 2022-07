1.038% de valorização: trader vai na contramão do sócio de Warren Buffett, que diz que ‘day trade é como heroína’

Analista disponibiliza acesso à sua sala de trading; veja como participar

Johannes EISELE/AFP Warren Buffett (à esq.), CEO da Berkshire Hathaway, e o vice-presidente Charlie Munger (à dir.) durante encontro de acionistas em 2019, nos EUA



Um trader brasileiro está causando polêmica no mercado ao ir na contramão de um dos maiores investidores de todos os tempos: Charlie Munger, eterno braço direito de Warren Buffett. Isso porque enquanto Munger acredita que day trade é o equivalente à heroína dos investimentos, esse trader acumula rentabilidade de 1.038% usando a exata mesma técnica criticada pelo bilionário. Em uma reunião de acionistas do Daily Journal, Munger declarou: “No mundo moderno, existem pessoas tentando te ensinar a fazer trading com ações. Eu considero isso o equivalente a incentivar um bando de jovens a usar heroína”. O bilionário é veementemente contra qualquer tipo de negociação ativa de ações, tendo preferência pelas estratégias de longo prazo. Embora muitos concordem com essa posição, um trader brasileiro vem contrariando essa fala de Charlie Munger. Desde que iniciou seu trabalho em uma sala de trading ao vivo, o trader Rogério Araujo acumula rentabilidade de 1.038%.

Caso você não saiba, uma sala de trading é um ambiente virtual, uma live, em que o trader faz suas operações e instrui seus telespectadores a fazer a mesma coisa. Assim, qualquer pessoa pode “copiar e colar” o que o trader está fazendo. Isso significa que quem está acompanhando todas as recomendações da sala desde o início, há exatos 176 dias, e começou investindo R$ 5.000, hoje tem R$ 56.900. Isso mesmo: quase R$ 60 mil na conta começando com apenas R$ 5.000. E isso, novamente, sem que a pessoa precisasse ter qualquer conhecimento profundo de investimentos, apenas “copiando e colando” os movimentos de Rogério. Quem está certo nessa disputa? As ideias de longo prazo de Munger ou a estratégia de curto prazo desse trader?

Nem tanto ao mar, nem tanto à terra: as duas estratégias podem se complementar e trazer dinheiro para o seu bolso; entenda

A verdade é que o investidor inteligente não precisa se limitar a uma ou outra estratégia. Você pode se expor a diversas classes de ativos, diversos níveis de risco, diversas estratégias diferentes etc. – desde que saiba administrar o risco envolvido. Você pode colocar uma parte minúscula do seu patrimônio nessa estratégia de alto risco, mas que tem potencial para gerar altos retornos financeiros. Depois, você retira seus lucros e os investe em aplicações mais alinhadas com seu perfil de risco, como ações de empresas sólidas ou na renda fixa. Você pode ter o melhor de todos os mundos. Digamos, por exemplo, que uma pessoa tenha R$ 100 mil para investir. Qual o problema dessa pessoa separar R$ 1.000 ou até mesmo R$ 5.000 para operações de curto prazo, que trazem muito mais risco? Se a pessoa perder tudo e o investimento for a zero, ela terá perdido apenas 1% ou 5% do patrimônio. É triste, mas nada que vai prejudicar permanentemente seu resultado. Agora, de acordo com o potencial envolvido aqui, esses R$ 1.000 podem virar R$ 2.000, R$ 5.000, até quase R$ 12.000, como aconteceu na sala de Araujo.

Você tem muito mais a ganhar do que a perder com essa estratégia. Esse é o segredo. Por que a maioria perde dinheiro no day trade?

Se você sabe administrar seus riscos, essa estratégia é bastante válida. Esse, na verdade, é um dos grandes fatores que fazem 97% das pessoas perderem dinheiro no day trade: falta de gestão de riscos. “A pessoa começa no day trade com pouco dinheiro, passa por algumas perdas (o que acontece com qualquer um), fica desesperada e aumenta os aportes, tentando recuperar o que perdeu. Quando vai ver, ela já perdeu mais do que podia. As emoções tomaram controle do processo de decisão dela – e esse é um erro fatal”, explica Araujo.

Veja simulações de quanto você teria ganhado com as recomendações de Araujo

E, como você pode ver, o potencial dessas operações é tão gigantesco que pouco dinheiro pode ser suficiente para gerar excelentes retornos. Veja algumas projeções do que teria acontecido se você seguisse todas as recomendações, com diferentes valores iniciais:

R$ 100 se transformariam em R$ 1.138

R$ 500 se transformariam em R$ 5.690

R$ 1.000 se transformariam em R$ R$ 11.380

R$ 2.000 se transformariam em R$ 22.760

No último caso, apenas R$ 2.000 reais seriam suficientes para acumular quase R$ 23 mil na conta. Com certeza um dinheiro que faria diferença na vida de muitas pessoas. Mas se você começasse com apenas R$ 500, teria hoje quase R$ 6.000 – sem precisar trabalhar um segundo a mais no seu emprego: apenas como renda extra online. Sendo mais objetivo, a estimativa da plataforma em que Araujo trabalha é de que a renda média mensal de quem acompanha a sala é de R$ 4.000. Claro que ganhos passados não garantem ganhos futuros. No mundo dos investimentos, cada dia é um novo dia. Mas esses números mostram que é totalmente possível ganhar dinheiro com essas operações de curto prazo. Aliás, se não fosse possível, os profissionais do mercado financeiro que fazem essa atividade não seriam tão bem remunerados. Como você pode ver, esse conhecimento é tão valioso que pode ser usado tanto por traders que operam sozinhos como para profissionais contratados por empresas. Se você não tem apetite ao risco e não quer que suas contas dependam dessas operações, você pode usar esse conhecimento para operar o capital de outras pessoas. Nesse caso, as remunerações podem ser bastante altas. O céu é o limite para quem sabe fazer day trade e tem criatividade para usar essa habilidade.

Profissionais vs. gurus: qual a diferença?

Mesmo os que não gostam de day trade precisam admitir: ao contrário do que muitos propagam por aí, não é impossível ganhar dinheiro com isso. Prova disso é que todos os ganhos de Araujo estão gravados e registrados no YouTube. Tudo aconteceu ao vivo e foi acompanhado por centenas de pessoas ao longo das últimas semanas.

O mais difícil para os iniciantes é decidir com quem aprender. Infelizmente, mesmo com a democratização do conhecimento, há poucas fontes de conhecimento confiáveis na internet. Esse é um ponto preciso da crítica de Munger: existem muitos gurus que não fazem ideia de como operar na Bolsa e vivem apenas de vender as próprias promessas na internet. Esse, definitivamente, não é o caso de Araujo. Primeiro, porque ele é, literalmente, profissional, analista com 27 anos de experiência na Bolsa de Valores. Além disso, diferentemente da grande maioria dos traders, Araujo mostra de graça tudo que sabe fazer no YouTube, em sua sala de trading. Ele é um excelente representante do “quem sabe faz ao vivo”.

Se você se interessou por essa possível nova fonte de renda, já deve ter entendido que uma sala de trading é o melhor lugar pra começar. Afinal, você não precisa comprar nenhum curso e pode começar a ganhar dinheiro já no primeiro dia, apenas imitando os movimentos do trader. Você também deve ter entendido que provavelmente a sala de maior resultado no mercado atual seja a da Vitreo, comandada por Rogério Araújo. Ele é o responsável pela estratégia que acumula 1.038% de ganhos em 176 dias.

A Vitreo faz parte da Empiricus, que foi comprada recentemente pelo BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina. Ou seja, tem gente bastante grande por trás desse projeto. Não são aventureiros gravando vídeos para o YouTube ou vendedores de curso. Rogério está ao vivo desde agosto do ano passado, todos os dias, operando e dando instruções pra quem acompanha a sala. Ou seja, quem tem acesso a esse ambiente só precisa copiar e colar o que Rogério faz para ter exatamente o resultado que ele tem. E os resultados de Rogério falam por si mesmos. Não se trata de um golpe de sorte, mas de uma estratégia que já foi aplicada com sucesso em mais de 5.000 operações.

A taxa de retorno das recomendações de Rogério é tão alta que parece mentira: 83% de acerto. De cada 100 recomendações, 83 deram lucro. Dá pra entender por que essa é a melhor estratégia para quem quer a oportunidade de ganhar dinheiro rápido? E se você pensa que chegou até aqui pra descobrir quanto precisa pagar pelo curso do Rogério, prepare-se pra ficar de queixo caído: o acesso à sala de trading dele é totalmente de graça. Sim, você não leu errado. É de graça e ponto final. Não vai ter venda no final, nem nada disso. Você só precisa clicar no botão abaixo, seguir as instruções e liberar seu acesso gratuito. É fácil assim.

Qual é a pegadinha?

Como não existe nada grátis nesse mundo, você provavelmente está pensando qual a pegadinha envolvida nessa proposta. Se alguém conhece uma forma tão fácil que possibilita multiplicar o dinheiro investido, por que abriria para o público de forma gratuita? Para começar, não existe nada garantido aqui. Essa é uma atividade envolvida com investimentos e, dessa forma, não existe nenhum retorno garantido. Os riscos dessas operações são consideráveis, e você precisa estar ciente disso antes de começar. Por isso, o ideal é colocar nesse negócio uma quantia que você não vai precisar no curto prazo. Se você tem R$ 1.000 que está disposto a arriscar, ótimo. Já é suficiente para começar. Em segundo lugar, a empresa por trás dessa proposta, a Vitreo, tem muito a ganhar com sua participação nesse projeto. Isso porque a Vitreo é uma plataforma completa de investimentos que oferece diversos tipos de produtos, tanto focados em curto como no longo prazo.

Para você ter uma ideia, a Vitreo é uma das maiores inovadoras do Brasil quando o assunto são fundos de investimentos, investindo em teses bastante arrojadas como no agronegócio brasileiro e até mesmo no metaverso. Ao convocar novos participantes para a sala de trading, a Vitreo abre a possibilidade de novos clientes conhecerem o trabalho da empresa. Dessa forma, você pode acabar consumindo novos produtos e pagando taxas para a plataforma. Ou seja, ao disponibilizar gratuitamente uma forma de multiplicar o capital dos investidores, a Vitreo cria clientes satisfeitos que acabam colocando esse dinheiro novamente dentro da empresa. É uma relação de ganha-ganha para todos os envolvidos. Portanto, se você quer começar a dedicar sua força de trabalho a algo que pode realmente mudar sua vida financeira, clique no botão abaixo e conheça a sala de trading da Vitreo. Não tem pegadinha: é absolutamente tudo gratuito, sem letras miúdas, e o que está ali pode mudar sua vida financeira.