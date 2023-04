148 empresas têm datas de corte para dividendos em abril; saiba se alguma delas vale a pena

Este é o mês em que o maior número de companhias agendam pagamento de proventos aos investidores; analistas respondem se alguma delas é vantajosa

Freepik Estratégia do investidor não pode ser pensando apenas no curtíssimo prazo



É fã de dividendos? Se você é do tipo que busca renda passiva com o pagamento recorrente de algumas empresas, tenho uma boa notícia para dar: abril é o mês com maior número de empresas com datas de corte para receber proventos, segundo um levantamento do Santander. Há pelo menos 148 empresas com dividendos previstos para quem tiver as ações na carteira até determinadas datas em abril. Isso significa que os investidores dessas ações vão estar habilitados a receber um pagamento programado em suas contas referentes a uma fatia do lucro dessas empresas.

Funciona assim:

A empresa anuncia o pagamento de dividendos e estabelece um “prazo” para definir quem vai receber;

Esse prazo é uma data de corte: quem tiver a ação até aquele dia, recebe o dividendo;

Quem comprar a ação após a data de corte não receberá aquele dividendo já anunciado, mas pode receber os próximos.

Mas, destas 148 empresas, em quais realmente valem a pena investir? Além disso, é uma boa comprar as ações antes da data de corte só pensando em receber os dividendos “agendados”? A seguir, te explico melhor quais são as melhores estratégias para receber dividendos recorrentes e acumular renda passiva com eles.

1) 148 empresas têm datas de corte em abril; quais valem a pena?

O levantamento do Santander avaliou que há, no mês de abril, ao menos 148 empresas com datas de corte para receber dividendos. E elas são de setores variados como mineração, agronegócio, alimentos e bebidas, educação, energia e saneamento, financeiro etc. Mas a pergunta que realmente interessa ao investidor é: quais delas valem a pena para receber proventos? Em primeiro lugar, vale destacar que nem todas essas 148 empresas são um bom investimento. Afinal, além do pagamento de proventos, há outros fatores a serem considerados no momento de comprar uma ação.

Entre eles:

O preço : essa ação pode estar cara demais no preço atual; Os fundamentos : a companhia em questão pode ter perdido o seu “valor intrínseco”, ou seja, a sua expectativa de valorização; O cenário econômico : a ação pode não ser a melhor escolha levando em conta juros, inflação e outros fatores externos.

2) Investir nessas ações antes da data de corte é vantagem?

Em segundo, vale destacar que investir em ações que pagarão dividendos em breve, como é o caso destas empresas em abril, pode não ser a estratégia mais inteligente para quem deseja acumular renda passiva com proventos. Isso porque, no dia seguinte à data de corte (“data ex”, no jargão do mercado), o preço das ações sofre um ajuste, descontando o valor dos dividendos. Em outras palavras, o valor dos dividendos anunciados já está “embutido” no preço da ação e, portanto, não vale a pena comprá-las com o objetivo de receber proventos de curto prazo, já que o preço geralmente é corrigido depois. Pensando nisso, por mais que abril seja um mês com muitas empresas com corte de datas, a estratégia do investidor não pode ser pensando apenas no curtíssimo prazo. Para quem deseja acumular renda passiva com dividendos, a estratégia correta é outra.

TREINAMENTO ENSINA ONDE ENCONTRAR AS MELHORES PAGADORAS DE DIVIDENDOS E DÁ R$ 120 PARA INVESTIR

A estratégia de dividendos que funciona e R$ 120 para investir

Para aprender a se antecipar e a encontrar as melhores pagadoras de dividendos da Bolsa, você precisa ter acesso às estratégias que realmente funcionam. Alguns analistas e investidores sabem das informações que lhe contei acima e estão colocando em prática alguns “macetes” para gerar renda passiva com dividendos. Por exemplo, “o efeito bola de neve”, “macete” usado pelos investidores para gerar renda sobre renda com os dividendos recebidos. Você pode ter acesso a essa e outras estratégias para buscar renda passiva recebendo dividendos em um treinamento gratuito.

O Seu Dinheiro, em parceria com a Empiricus Research, está lançando um treinamento com 3 aulas práticas sobre dividendos. Lá, você vai aprender estratégias que podem fazer diferença na sua vida financeira. Mas por que esse treinamento é gratuito? O Seu Dinheiro e a Empiricus Research têm um propósito comum: democratizar o acesso à informação de qualidade para investidores pessoa física. Por essa razão, eles estão oferecendo esse conteúdo de graça. O objetivo é o seguinte: ensinar pessoas comuns a fazer escolhas melhores para o seu patrimônio. Neste treinamento, você poderá ter acesso a:

3 aulas online e 100% gratuitas sobre dividendos;

R$ 120 em uma conta no seu nome para investir (ou usar da forma que você quiser);

E-book “O Pequeno Livro da Grande Renda” , do analista Rodolfo Amstalden, que ensina como viver de renda;

Lista de 10 ações “vacas leiteiras” para investir a partir de 2023 , recomendadas pelos analistas com foco em dividendos da Empiricus Research.

Se esse tipo de oportunidade lhe interessa, você pode fazer a sua inscrição gratuita no treinamento no link abaixo. Não se preocupe, nenhum centavo será cobrado de você.

GRATUITO: ONDE ENCONTRAR AS MELHORES PAGADORAS DE DIVIDENDOS E R$ 120 PARA INVESTIR