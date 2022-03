Abastecer com álcool é mais vantajoso do que gasolina em quatro Estados; saiba como fazer a conta

Dados da ANP mostram que litro do etanol sai mais barato apenas em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo

Marcelo Camargo/Agência Brasil Reajustes da Petrobras impactam em toda a cadeia econômica



O preço dos combustíveis aumentou nas bombas nas últimas semanas em reflexo à volatilidade do barril do petróleo durante a guerra no Leste Europeu. O movimento faz com que o litro da gasolina já encoste em R$ 9 em algumas regiões do país e pressione ainda mais os gastos dos consumidores. Diante desta nova realidade, que não tem previsão de encerrar tão cedo, os motoristas voltam a procurar meios alternativos para seguir rodando. O álcool se tornou uma dessas opções, e com o preço da gasolina se aproximando dos dois dígitos, os brasileiros voltaram a fazer as contas para ver se compensa mais encher o tanque com o derivado da cana-de-açúcar. O litro do etanol hidratado costuma ser uma média de 70% do litro da gasolina. Para saber qual dos dois vale mais a pena, o motorista deve dividir o preço do primeiro pelo do segundo. Se o resultado for abaixo de 0,7, colocar álcool vai custar menos.

Apenas em quatro estados a conta fica mais barata com etanol, segundo levantamento semanal feito pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A pesquisa nacional mostrou que o litro do etanol hidratado fica mais barato em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo. Na ponta de baixo, os que menos compensam é em Amapá, Rio Grande do Sul, Roraima e Santa Catarina. Segundo o levantamento, até o dia 26, o litro da gasolina estava na média de R$ 7,210, enquanto a mesma quantidade de etanol hidratado sai por R$ 4,952. Confira abaixo a lista completa.