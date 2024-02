Abono salarial PIS-Pasep 2024 começa a ser pago nesta quinta; veja quem vai receber

Ao todo, 24,8 milhões de trabalhadores da iniciativa privada e do setor público terão direitos aos pagamentos, com valores de R$ 118 a R$ 1.412

José Cruz/Agência Brasil



A partir desta quinta-feira, 15, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil iniciam o pagamento do abono salarial do PIS/Pasep 2024 para os trabalhadores que têm direito ao benefício. O calendário de transferências se estende até agosto, porém os valores podem ser sacados até dezembro. Ao todo, cerca de 2 milhões de profissionais receberão o dinheiro, totalizando R$ 28 bilhões destinados a 24,8 milhões de trabalhadores ao longo do ano, sendo 21,9 milhões da iniciativa privada e 2,9 milhões do serviço público. Será a primeira vez que o benefício será pago de forma unificada para trabalhadores da iniciativa privada e do setor público. Em 2023, foram pagos R$ 25 bilhões para 24,5 milhões de profissionais. O valor do abono salarial varia de R$ 118 a R$ 1.412, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base de 2022. O Ministério do Trabalho e Emprego destaca que o aumento do salário mínimo resultou em ganhos reais para os trabalhadores com direito ao abono salarial, com um acréscimo de até R$ 92.

O pagamento do PIS (Programa de Integração Social) é realizado pela Caixa Econômica Federal aos trabalhadores da iniciativa privada que possuem carteira assinada. O dinheiro é liberado automaticamente para os clientes do banco, de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. Neste mês, serão pagos R$ 1,9 bilhão aos trabalhadores nascidos em janeiro. Já o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é pago pelo Banco do Brasil aos servidores públicos. A liberação dos valores ocorre de acordo com o número final de inscrição do servidor público. O calendário de pagamento vai de fevereiro a agosto, com prazo limite para o saque em 27 de dezembro.

Para saber se tem direito ao abono, é possível fazer a consulta por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no Portal Gov.br. No aplicativo, é necessário realizar um cadastro com nome completo, CPF, celular e e-mail, além de responder a cinco perguntas sobre a vida pessoal ou profissional. Após validar o cadastro, é preciso ter uma conta no Gov.br para acessar o menu “Benefícios” e selecionar “Abono salarial”, escolhendo o ano-base para verificar se receberá o benefício.

